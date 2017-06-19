Бьельса не приехал на первый день сборов «Лилля» из-за смерти матери

Бывший главный тренер сборных Аргентины и Чили Марсело Бьельса, ныне возглавляющий «Лилль», не приехал на первый день сборов французского клуба «по личным причинам», информирует пресс-служба команды.
На днях у специалиста умерла мать, и французские СМИ отмечают, что неприезд Бьельсы почти наверняка связан с этой трагедией. Ожидается, что тренер прибудет в расположение «Лилля» в ближайшее время.
По итогам минувшего розыгрыша французской Лиги 1 «Лилль» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 38 матчах.