Кержаков: больше всего мне нравится, что сборная России заряжена на борьбу

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0.
«Игра мне понравилась. Хороший результат, уверенная победа. Не забывайте, что это была первая официальная встреча при Черчесове. Я ни на секунду не сомневался в победе нашей сборной. Наблюдал за матчем с трибун и видел, насколько мы превосходим соперника. Возможно, нам, как болельщикам, хотелось более яркой игры. Но от ребят требовался результат. Было давление. Так что всё нормально. Самое важное, что победили. Я бы отметил слаженные действия в обороне. Мячи мы забивали после красивых комбинаций что в первом случае, что во втором. Об этом тоже стоит сказать.
Любая победа — показатель, тем более на уровне сборных. Очевидно, что на чемпионате мира у нас будет примерно такая же группа, как и сейчас. Так что Кубок конфедераций — это генеральная репетиция. Но никто не будет спорить, что следующие две игры будут сложнее. Не хочу обидеть Новую Зеландию, но Португалия и Мексика — команды совершенного иного класса. И мы не можем не учитывать, против кого нам предстоит играть.
Больше всего мне нравится, что сборная заряжена на борьбу. А это немаловажно. Может, с технической точки зрения не всё и не всегда получается, но без самоотдачи в современном футболе невозможно побеждать. Надеюсь, ребята сохранят такой же настрой и в следующих матчах и порадуют нас», — цитирует Кержакова «Российская газета».