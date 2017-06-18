Черчесов: если футболист не настоящий профессионал, то он меня не интересует

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что больше всего ценит в футболистах профессионализм.
«Как бы я описал себя как тренера? Сам себя? Лучше не надо (Смеется.).
Пунктуальность, дисциплинированность, воля. Прежде всего нужно быть настоящим профессионалом. Если игрок не подходит под это описание, то он меня не интересует. Независимо от того, насколько хорошо он умеет обращаться с мячом. Для меня игрок в первую очередь должен быть профессионалом. Если он при этом хороший футболист и хороший человек, то мне повезло», — цитирует Черчесова Der bund.
Черчесов: в идеале хочу, чтобы сборная России играла, как «Бавария» при Хайнкесе