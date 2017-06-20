Перес доволен Зиданом и намерен продлить с ним контракт

Руководство мадридского «Реала» очень довольно работой главного тренера команды Зинедина Зидана. Об этом сообщил президент «Королевского клуба» Флорентино Перес, отметив, что после переизбрания на свой пост продлит контракт с французским специалистом.
«Первым, что я сделаю после переизбрания на мой пост, будет пролонгация соглашения с Зиданом», — приводит слова Переса Onda Cero.
Зидан возглавил «Реал» по ходу сезона-2015/16, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Команда под его руководством дважды подряд выиграла Лигу чемпионов, Примеру, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Дейтвующий контракт Зидана с клубом рассчитан до лета 2018 года.