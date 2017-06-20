Данило рассказал, что является наихудшим для игрока «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Данило поделился мнением, что является наихудшим для футболиста, защищающего цвета «Королевского клуба». Бразильский футболист отметил давление со стороны СМИ.
«Худшее для игрока «Реала» — давление со стороны прессы. Ни в каком другом клубе футболисты не подвергаются такому давлению. Самый незначительный ошибочный пас превращается в катастрофу. Начинают говорить об огромной ошибке, несмотря на то, что она была незначительной. Конечно, удачные действия также возвеличиваются, так что мы живём в таких параллельных мирах. Но я в любом случае счастлив и хочу, чтобы поскорее стартовал новый сезон», — сказал Данило в интервью бразильскому телевидению.