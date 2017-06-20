Бердыев — 36-й в списке лучших тренеров по версии FourFourTwo, Каррера — 44-й

Британское издание FourFourTwo начало публиковать рейтинг 50 лучших тренеров мира по состоянию на 2017 год. Пока что опубликованы места с 50-го по 36-е.
Наставнику казанского «Рубина» Курбану Бердыеву досталось 36-е место в рейтинге. В сезоне-2016/17 64-летний специалист работал на постах вице-президента и тренера «Ростова» и помог дончанам дойти до 1/8 финала Лиги Европы.
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера занял в списке 44-ю позицию. В прошлом сезоне итальянский специалист привёл красно-белых к первой за 16 лет победе в чемпионате России.
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