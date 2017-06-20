Бышовец: у России есть шанс обыграть Португалию, но больше шансов не проиграть

Заслуженный футболист и тренер СССР, чемпион Олимпийских игр Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча Россия – Португалия, который пройдёт 21 июня в рамках Кубка конфедераций.
«Игра команды с Новой Зеландией была очень полезной для игроков. И сама победа. Несмотря на то что не все голевые моменты были реализованы, этот матч придаст игрокам уверенности. Мы можем говорить и о мобильности команды, думаю, что в этом у нас есть преимущество перед португальцами. К тому же у нас на один день больше на восстановление. Я думаю, что португальцы, не победив Мексику в очень напряжённом матче, несколько расстроены. Конечно, матч был энергозатратный, и, возможно, это скажется на результате. Шансы победить есть, но больше шансов не проиграть.
Что касается состава, то всё зависит от состояния игроков: нет ли травм, от объективных каких-то причин. Судя по тому, что я видел, знаю из бесед со Станиславом Саламовичем, крайностей не должно быть. Надо сохранить всё то, что наигрывалось, и это будет совершенствоваться. Конечно, есть место для манёвра, но места дублируются, и это не должно повлиять на сыгранность и взаимопонимание. Конечно, надо учитывать сильные стороны португальцев. У нас есть возможность, чтобы выбрать структуру, модель игры, ибо и ничейный результат нам оставляет шансы для манёвра. Мне кажется, игра будет очень сложной для нашей обороны. Индивидуальное мастерство отдельных игроков даёт большое преимущество. Но взаимодействия игроков и создание численного преимущества без всякой персональной опеки могут компенсировать разницу в классе. На моей памяти такое было и в финале Олимпиады с Бразилией, это и два матча с чемпионами мира и Европы: Германией и Голландией. У всех этих команд было полное преимущество в классе игроков, но грамотная тактика компенсировала эти преимущества за счёт разрушения игровых связей и создания численного превосходства.
В целом меня не покидает ощущение того, что нас ждёт хороший матч, и уверенность в том, что у нас есть шансы»,- сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 мск.