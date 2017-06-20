Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бышовец: у России есть шанс обыграть Португалию, но больше шансов не проиграть

20 июня 2017, вторник. 15:02. Футбол

Заслуженный футболист и тренер СССР, чемпион Олимпийских игр Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча Россия – Португалия, который пройдёт 21 июня в рамках Кубка конфедераций.

«Игра команды с Новой Зеландией была очень полезной для игроков. И сама победа. Несмотря на то что не все голевые моменты были реализованы, этот матч придаст игрокам уверенности. Мы можем говорить и о мобильности команды, думаю, что в этом у нас есть преимущество перед португальцами. К тому же у нас на один день больше на восстановление. Я думаю, что португальцы, не победив Мексику в очень напряжённом матче, несколько расстроены. Конечно, матч был энергозатратный, и, возможно, это скажется на результате. Шансы победить есть, но больше шансов не проиграть.

Что касается состава, то всё зависит от состояния игроков: нет ли травм, от объективных каких-то причин. Судя по тому, что я видел, знаю из бесед со Станиславом Саламовичем, крайностей не должно быть. Надо сохранить всё то, что наигрывалось, и это будет совершенствоваться. Конечно, есть место для манёвра, но места дублируются, и это не должно повлиять на сыгранность и взаимопонимание. Конечно, надо учитывать сильные стороны португальцев. У нас есть возможность, чтобы выбрать структуру, модель игры, ибо и ничейный результат нам оставляет шансы для манёвра. Мне кажется, игра будет очень сложной для нашей обороны. Индивидуальное мастерство отдельных игроков даёт большое преимущество. Но взаимодействия игроков и создание численного преимущества без всякой персональной опеки могут компенсировать разницу в классе. На моей памяти такое было и в финале Олимпиады с Бразилией, это и два матча с чемпионами мира и Европы: Германией и Голландией. У всех этих команд было полное преимущество в классе игроков, но грамотная тактика компенсировала эти преимущества за счёт разрушения игровых связей и создания численного превосходства.

В целом меня не покидает ощущение того, что нас ждёт хороший матч, и уверенность в том, что у нас есть шансы»,- сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 мск.

Нигматуллин: надеюсь, что сборная России как минимум не проиграет Португалии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Анатолий Бышовец Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
15:55 Восстановление полузащитника «Тоттенхэма» Ламелы может затянуться до декабря
15:39 Сарсания: Полоз в «Зените»? Впервые об этом слышу
15:38 21 июня Булыкин и Симау ответят на вопросы болельщиков
15:37 Кузяев: у Манчини и Рахимова немного похожее видение футбола
15:25 Экс-форвард московского «Динамо» Маркелов перешёл в «Анжи»
15:12 Банега хочет покинуть «Интер» и может вернуться в Испанию
15:05 «Спартак» официально продлил контракт с Зобниным на четыре года
15:02 Бышовец: у России есть шанс обыграть Португалию, но больше шансов не проиграть
14:55 Алексей Миранчук планирует остаться в «Локомотиве» до лета 2018 года
14:54 Гуляев: никаких инцидентов с болельщиками Чили после матча с Камеруном не было
14:47 «Ахмат» объявил о трансфере бразильского полузащитника Раванелли
14:43 Бажанова: стадион «Спартак» является жемчужиной Кубка конфедераций
14:37 «Рубин» обыграл словенский «Целе» в контрольном матче
14:29 Нигматуллин: надеюсь, что сборная России как минимум не проиграет Португалии
14:28 Стогниенко: меня сборная Мексики пугает больше, чем Португалия
14:13 Данни отказался от предложений российских клубов и хочет вернуться в Португалию
14:13 «Наполи» проявляет интерес к хавбеку «Локомотива» Ал. Миранчуку
14:07 В Испании обвиняют Моуринью в уклонении от налогов на сумму € 3,3 млн
14:03 Бердыев — 36-й в списке лучших тренеров по версии FourFourTwo, Каррера — 44-й
14:01 Форвард «Ростова» Полоз продолжит карьеру в «Зените»
13:51 Бывший наставник «Перуджи» Букки возглавил «Сассуоло»
13:49 Орлов: если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс
13:41 Роналду 31 июля даст в суде показания по «делу о неуплате налогов»
13:32 Ефимов: идея создания РАСК пришла благодаря Перетурину — мы чтим его память
13:31 «Реал» может попытаться купить Левандовского, основываясь на его «разочаровании»
13:24 Жолобов: поддержка молодых комментаторов — одно из главных направлений РАСК
13:22 Гусев: в России на сегодняшний день в помощи нуждаются молодые комментаторы
13:19 Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премию
13:16 «Ювентус» нацелился на защитника «Боруссии» Д Геррейро
13:13 Орлов: Российская ассоциация спортивных комментаторов — своеобразный профсоюз
12:51 Новый тренер «Порту» попросил прибрести у «Спартака» Зе Луиша
12:50 Матьё согласовал контракт с лиссабонским «Спортингом»
12:47 Гончаренко поздравил братьев Березуцких с днём рождения
12:40 Австралия — Германия: фанаты из этих стран составили 1,41% от всех зрителей
12:38 Данило рассказал, что является наихудшим для игрока «Реала»
12:34 «Енисей» все домашние матчи сезона-2017/18 ФНЛ проведёт в манеже
12:28 Промес и Депай записали совместный рэп-трек
12:11 «Динамо» сделало Данни предложение и ждёт ответа от футболиста
12:10 «Севилья» достигла договорённости с Нолито
12:05 Туран не намерен покидать «Барселону» любой ценой
11:58 Руни приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
11:55 Перес: Асенсио в будущем может выиграть «Золотой мяч»
11:44 Защитник «Спарты» Караваев интересен «Лацио»
11:41 Источник: «Манчестер Сити» не интересуется Обамейянгом
11:27 Салах готовится пройти медицинское обследование для «Ливерпуля»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам работа видеоассистентов на КК-2018?
Архив →
© championat.com, 2000–2017