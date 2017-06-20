Григорян: после игры с «Томью» выплеснул эмоции в стену, а она оказалась прочнее

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, как выплеснул эмоции после одного из матчей команды, получив травму руки, а также поделился мнением о топ-тренерах.
«Не собираюсь шлифовать себя в интервью, потому что я не актёр, а тренер. Да, обладающий какими-то актёрскими способностями, но пусть они останутся на том уровне, на котором сейчас есть. Летают бутсы по раздевалке, летают, к сожалению. У нас есть немного помятый макет.
После игры с «Томью» не выплеснул эмоции на команду, попытался выплеснуть их в стену, а она оказалась прочнее моей руки. И такое в моём жизненном опыте произошло. Думаю, я, как кутёнок, который в кипяток сунул нос, на всю жизнь понял, что нельзя этого делать. Вопрос по стене у меня закрыт.
Видел несколько кадров, как Моуринью работал с мячом. Это, конечно, убогое зрелище. Конечно, я видел и более деревянных футболистов, но всё-таки тренер должен уметь играть в футбол, понимать, что такое техника, какие-то нюансы. Гвардиола меня вдохновляет. Анчелотти — выдающийся манипулятор, а Аллегри — тренер-загадка», — сказал Григорян в эфире программы «Тренеры. Live».
После домашнего матча «Анжи» с «Томью» (3:3) в конце апреля Григорян не явился на обязательное послематчевое интервью. Исполнительный директор махачкалинского клуба тогда объяснил такое решение Григоряна тем, что наставник неудачно прищемил руку дверью, из-за чего случился вывих.