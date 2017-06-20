Путин внёс в Госдуму конвенцию Совета Европы по безопасности на футбольных играх

Президент России Владимир Путин направил на ратификацию в Госдуму подписанную им Конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей, сообщает «Парламентская газета».
Из пояснительной записки к законопроекту следует, что конвенция призвана повышать безопасность на футбольных соревнованиях и других спортивных мероприятиях и обеспечивать международное полицейское сотрудничество в названной сфере.
Кроме того, документ предполагает выработку «дорожной карты» по взаимодействию властей с футбольными клубами и болельщиками накануне важных матчей в целях профилактики хулиганства на трибунах.
Документ предусматривает предупредительные меры и наказание за совершение насилия и хулиганского действия, включая отстранение стадионов от проведения турниров, санкции к стране, где было совершено преступление.
Представители России подписали документ в Сен-Дени 3 июля 2016 года.