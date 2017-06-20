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Агуэро: доиграю в «Манчестер Сити» до конца срока действия своего контракта

20 июня 2017, вторник. 23:49. Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сообщил, что планирует остаться в клубе до конца срока действия соглашения, который истекает летом 2019 года.

«У меня ещё два года по контракту с «Манчестер Сити». Чувствую себя здесь хорошо, поэтому доиграю до конца срока действия соглашения. Не думал о том, где буду играть потом. Сейчас просто хочу сконцентрироваться на работе в «Манчестер Сити», — цитирует Агуэро Sky Sports.

Ранее «Манчестер Сити» объявил, что 28-летний аргентинский форвард не покинет клуб этим летом.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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