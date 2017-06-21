Хавбек «Анжи» Хадарцев из-за травмы пропустит около 10 дней

Полузащитник «Анжи» Батраз Хадарцев получил травму, из-за которой будет вынужден пропустить около 10 дней.
«Все футболисты, включая новичков команды, удачно прошли углублённое обследование. Например, функциональное тестирование или, как его называют, тредмил-тест — это исследование, которое проводится на беговой дорожке и велотренажёре в условиях максимальных нагрузок. Так вот оно показало, что у всех футболистов достаточно высокое функциональное состояние.
Жаль только, что в последний день первого сбора травму получил Хадарцев — у него растяжение связок голеностопного сустава. Батраз пропустит порядка десяти дней. Небольшое повреждение у Мусалова, словенский сбор он начнёт с индивидуальной подготовки и через несколько дней присоединится к общей группе», — цитирует доктора «Анжи» Хаджимурада Хизроева официальный сайт клуба.