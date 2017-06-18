«Анжи» определился с соперниками по сбору в Словении

Сегодня состоялась последняя тренировка «Анжи» в рамках первого учебно-тренировочного сбора.
Команда провела два спарринга разными составами. Сначала футболисты сыграли против «Анжи-2» и одержали победу со счётом 4:1. Голы забили Прудников, Алиев, Дибиргаджиев и полузащитник сборной Эфиопии Гаточ Паном. В следующем матче подопечные Александра Григоряна сыграли вничью со счётом 0:0 с командой, в которой были собраны игроки, выступающие во втором дивизионе первенства России.
Футболисты «Анжи» соберутся 20 июня в Москве для медобследования и на следующий день отправятся в Словению. Команда будет проживать в городе Чатеж-на-Сави. В ходе зарубежного сбора махачкалинцы проведут шесть контрольных матчей: 25 июня — с «Астрой» (Румыния), 28 июня — с «Гурником» (Польша) и «Истрой 1961» (Хорватия), 2 июля — с «Кршко» (Словения), 5 июля — с «Ньиредьхазом» (Венгрия) и «Динамо» Бухарест (Румыния).