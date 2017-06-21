Грузинский клуб продали на аукционе за $ 125 тысяч

Грузинский клуб «Торпедо» (Кутаиси) был продан на аукционе за 300 тыс. лари, что составляет примерно $ 125 тыс., сообщает сайт электронного аукциона агентства обслуживания министерства финансов Грузии.
По данным СМИ, владельцем клуба стала компания International Soccer House. По условиям аукциона компания-владелец до конца 2017 года должна инвестировать в клуб 500 тыс. лари (более $ 207 тыс.), а с 2018 — 1,5 млн лари (более $ 622 тыс.).
«Торпедо» (Кутаиси) появилось в 1945 году, однако официально было зарегистрировано на следующий год. До 1989 года представляло спортивный клуб автомобильного завода «Колхида».