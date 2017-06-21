«Ювентус» заинтересован в покупке у «Милана» де Шильо на замену Алвесу

«Ювентус» начал искать замену защитнику Дани Алвесу, который с высокой вероятностью покинет клуб нынешним летом. La Gazzetta dello Sport сообщает, что в сферу интересов туринского клуба попали защитник «Милана» Маттиа де Шильо, Маттео Дармиан из «Манчестер Юнайтед», а также Жоау Канселу из «Валенсии» и Эктор Бельерин из «Арсенала».
Издание отмечает, что в качестве приоритетного кандидата на замену Алвесу «Ювентус» рассматривает де Шильо и намерен ускорить переговоры по футболисту в ближайшие дни.
24-летний защитник провёл 24 матча за «Милан» в минувшем сезоне, отметившись 2 результативными передачами. Контракт футболиста рассчитан до 2018 года, его трансферная стоимость оценивается в € 8,5 млн. Де Шильо провёл 31 матч за сборную Италии.