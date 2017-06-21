«Крылья Советов» на сборе проведут два матча с сербскими клубами

Стали известны соперники «Крыльев Советов» по контрольным играм на учебно-тренировочном сборе в Сербии. 24 и 28 июня самарцы проведут сразу по два матча. 24-го числа второй состав самарского клуба сыграет со вторым составом команды «Спартак» из Суботицы, а вечером сыграют первые составы.
28 июня «Крылья Советов» вторым составом сыграют с клубом «Дунав» (с ним самарцы уже встречались 16 июня и выиграли 3:0). Первый состав «Крыльев» проведёт свою игру вечером того же дня с сербским клубом «Чукарички». После этого сбор «Крыльев» будет завершён, и команда отправится в Россию, сообщает пресс-служба волжан.