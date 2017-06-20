Сегодня вечером в расположение «Крыльев Советов» прибыли 27-летний защитник Георгий Зотов и 21-летний полузащитник Святослав Георгиевский, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Зотов перешёл в «Крылья Советов» из «Кубани» в феврале этого года, подписав контракт до конца сезона.
Георгиевский ранее выступал за «Анжи», контракт с которым он подписал летом прошлого года. До этого играл за «Кубань».
Оба игрока индивидуально занимались с тренером по физподготовке Виталием Левченко, а также посмотрели за контрольной игрой с «Оренбургом» (0:0).
Зотов и Георгиевский прибыли в расположение «Крыльев Советов»
Фото: http://www.kc-camapa.ru
«Крылья Советов» подписали двухлетний контракт с Самодиным