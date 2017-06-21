Экс-наставник «Шальке-04»: Горецка может играть так же, как Швайнштайгер

Бывший главный тренер «Шальке-04» Петер Нойрурер не поскупился на похвалу в адрес 22-летнего полузащитника команды Леона Горецки. Последнего он сравнил с бывшим хавбеком мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Бастианом Швайнштайгером.
«Горецка входит в число лучших футболистов мира на своей позиции и в своём возрасте. Благодаря своим игровым качествам Горецка может играть так же, как Швайнштайгер. Леон способен стать абсолютным лидером команды», — приводит слова Нойрурера t-online.
Ранее сообщалось, что в услугах Горецки заинтересована «Бавария».
Экс-игрок «Баварии» считает, что Горецка должен перейти в стан мюнхенцев