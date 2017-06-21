Тульский «Арсенал» может приобрести хавбека «Црвены Звезды» Ле Таллека

Руководство тульского «Арсенала» рассматривает вариант с приобретением полузащитника белградской «Црвены Звезды» Дамьена Ле Таллека. Как сообщает «Спортски Журнал», в услугах 27-летнего игрока заинтересован новый главный тренер тульского клуба Миодраг Божович, который работал с ним в Сербии.
Отмечается, что в настоящие время стороны согласовывают финансовые условия трансфера. Ле Таллек уже выступал в РФПЛ — с 2014 по 2015 год он играл за «Мордовию». С января 2016 года хавбек провёл за «Црвену Звезду» 51 матч и забил пять мячей.
Тульский «Арсенал» объявил о назначении Божовича