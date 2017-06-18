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Тульский «Арсенал» объявил о назначении Божовича

18 июня 2017, воскресенье. 15:41. Футбол

Тульский «Арсенал» объявил о назначении Миодрага Божовича на пост главного тренера. 48-летний специалист уже приступил к работе с туляками. Предыдущим наставником «канониров» был Сергей Кирьяков.

«Миодраг Божович хорошо известен российским болельщикам. Он работал в таких клубах, как «Амкар», «Динамо», «Москва», «Ростов» и «Локомотив». Отметим, что в сезоне-2013/14 черногорский специалист сумел продемонстрировать фантастический результат, выиграв в матче с ростовчанами Кубок России.

Последние два сезона Божович работал в сербской «Црвене Звезде», с которой в первый же сезон завоевал золотые медали», — информирует сайт тульского «Арсенала».

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Источник: Официальный сайт тульского "Арсенала" Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула Миодраг Божович
Новости. Футбол
18 июня 2017, воскресенье
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