Роналду в основном составе сборной Португалии на матч с Россией

Чуть более часа осталось до начала матча Кубка конфедераций Россия – Португалия, который пройдёт в Москве на стадионе «Спартак». Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш назвал фамилии футболистов, которые выйдут на поле с первых минут. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду начнёт матч в стартовом составе.
Португалия: Руй Патрисиу, Бруно Алвеш, Пепе, Рафаэль Геррейро, Криштиану Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш, Седрик Суареш, Адриен Силва.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Португалия. Начало — в 18:00 мск.
Сборная России назвала состав на матч с командой Португалии на КК-2017