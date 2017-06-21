Постекоглу: не думаю, что игра против Камеруна будет проще, чем с Германией

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу в преддверии матча Кубка конфедераций с Камеруном (22 июня в Санкт-Петербурге) поделился ожиданями.
«Камерун — хорошая команда. Мы давно следим за ней, видели, как они выступали в Африканском кубке наций. Знаем, на что способна эта команда. Камерунцы опасны в переходах между зонами. По первому матчу мы поняли, что нужно фокусироваться на своей игре, надо заставить соперника играть по-нашему. Группа у нас тяжёлая, все команды хороши.
Не думаю, что игра против Камеруна будет проще, чем с Германией. Я из гостиницы вообще не вылезал, организация турнира замечательная. Тренировочные площадки отличные, безопасность высокого класса. Мы не столкнулись ни с какими сложностями в России.
Мне нравится дискуссия о будущем сборной Австралии. Хорошо, что есть «за» и «против» в отношении моей работы в команде. Что касается критики, то она и 20 лет назад была. Я никогда не буду удовлетворён командой, если мы проиграли. Не хочу почивать на лаврах, нужно всегда двигаться вперёд. Мои игроки пытаются играть в игру, которую мы от них требуем. Существует определённая историческая нить, которой мы
следуем.
Мне бы очень хотелось куда-нибудь съездить в Петербурге и в России, может быть, только после турнира. Мы хотим вернуться сюда на чемпионат мира, знаем, что сейчас проходит тестовый турнир. Но наша главная цель связана с футболом, достопримечательности подождут», — передаёт слова Постекоглу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун – Австралия. Начало — в 18:00 мск.