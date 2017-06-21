Агент: вряд ли Деулофеу останется в «Милане», всё в руках «Эвертона» и «Барсы»

Агент Гинес Карвахаль, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Херарда Деулофеу, признался, что шансы его клиента остаться в «Милане» крайне невелики. Деулофеу провёл в итальянском клубе вторую половину минувшего сезона на правах аренды.
«Я мало что могу вам рассказать. Будущее Деулофеу в руках „Эвертона“ и „Барселоны“. „Милан“ — один из вариантов, но вряд ли Херард продолжить играть за россонери», — цитирует агента TMW.
В минувшем сезоне Деулофеу провёл 17 матчей в Серии А, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.