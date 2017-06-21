Гол Аршавина помог «Кайрату» выйти в финал Кубка Казахстана

«Кайрат» выиграл у клуба «Ордабасы» в ответном матче полуфинала Кубка Казахстана со счётом 3:1.
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин провёл на поле 54 минуты и забил второй мяч «Кайрата». Также у победителей по разу отличились Бауыржан Исламхан и Жерар Гоу. У гостей забил Виталий Ли.
В первом матче полуфинала Кубка Казахстана команды сыграли вничью (0:0). Таким образом, «Кайрат» вышел в финал турнира, а «Ордабасы» завершил борьбу.
Видео гола Аршавина доступно в YouTube.
Кубок Казахстана. Полуфинал, ответный матч
«Кайрат» — «Ордабасы» — 3:1.
Голы: Исламхан, Аршавин, Гоу — Ли.