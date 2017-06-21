Жирков: задача была — накрывать Португалию на их половине, а они легко проходили

Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«В первом тайме у нас, наверное, хуже получалось накрывать соперников на их половине поля. У нас такая задача была — накрывать португальцев на чужой половине, но они легко проходили. Вот так и пропустили мяч. Во втором тайме прибавили, насели на их ворота. Были опасные подходы, однако в завершающей стадии атак чего-то не хватало — последнего паса, удара по воротам. Мне кажется, все ребята выкладывались на 100%. Это футбол. Будем готовиться к матчу со сборной Мексики», — сказал Жирков в интервью FIFA TV.