Акинфеев: процентов на 80 гол Роналду — моя ошибка

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал поражение от сборной Португалии (0:1) в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017.
«Спасибо за поздравления с 100-м матчем за сборную. Конечно, хочется такие даты отмечать победами, но ничего страшного. Думаю, ребята сегодня бились. То, что мы пропустили, — это разберём. Наверное, не должны пропускать, и процентов на 80 это моя ошибка. Будем дальше работать и надеяться, что больше таких глупых ошибок не будет.
Конечно, обидно проигрывать 0:1, тем более в конце были моменты. Радует, что не было навала, а была осмысленная комбинационная игра. С такими командами только так и надо. Сами видели, какие два великана у них сзади, и очень трудно верхом доставить мяч, играя против таких ребят. Сегодня нам что-то удалось, что-то не удалось, но результат говорит сам за себя — мы проиграли.
Всегда приятно играть перед родными трибунами. Было много разговоров о единении команды с болельщиками. Думаю, потихоньку мы идём в верном направлении. Главное — не сбавлять оборотов, и тогда всё будет нормально», — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Футбол 1».
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.