Берлускони: кто на месте Доннаруммы не сделал бы то же самое?

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони не стал критиковать вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. 18-летний голкипер подвергся критике за отказ подписывать новый контракт с итальянским клубом.
«Я бы сделал всё, чтобы остановить Доннарумму и удержать его в „Милане“. Слушайте, у парня есть шанс заработать € 100 млн в другом клубе. Кто на его месте не сделал бы то же самое?
В любом случае я бы нашёл способ сохранить Доннарумму в «Милане». Мы бы нашли компромисс, чтобы он какое-то время продолжил играть за «Милан», а потом совершил переход всей своей жизни", — сказал Берлускони в интервью Porta a Porta.