Доннарумма останется в «Милане» до конца сезона-2017/18 и летом покинет команду

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не покинет команду во время летнего трансферного окна. Контракт 18-летнего футболиста истекает в конце сезона-2017/18, а новый договор вратарь подписывать отказался.
Агент Мино Райола, представляющий интересны Доннаруммы, должен был вылететь в Польшу, где голкипер находится в составе молодёжной сборной Италии на ЧЕ, чтобы пересмотреть договор. Squawka, со ссылкой на генерального директора «Милана» Марко Фассоне сообщает, что Джанлуиджи Доннарумма отработает контракт до конца, а летом следующего года бесплатно покинет «Милан».
Райола обсудит с Доннаруммой возможность продления контракта с «Миланом»