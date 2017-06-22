Сборная России впервые не нанесла ни одного удара в створ за матч при Черчесове

Сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Сборная России в матче с португальцами не нанесла ни одного удара в створ. По данным InStat, ранее под руководством Станислава Черчесова с национальной командой подобного не случалось.
Федор Смолов, которому была адресована большая часть навесов партнеров по сборной России, в матче со сборной Португалии выиграл всего одно верховое единоборство из 9 (11%). Его средний показатель в сезоне по этому параметру составил 30%. Если рассматривать не только верховые, а все эпизоды борьбы в нападении, Смолов выиграл в двух из 19 (11%) при среднем показателе за сезон 35%.
Также Смолов нанес больше всех ударов в матче со сборной Португалии (4), однако ни один из них не пришёлся в створ. Подобная неточность нехарактерна для форварда. Его средняя точность ударов в прошедшем сезоне составила 48%, что является одним из лучших показателей среди игроков ведущих европейских чемпионатов.