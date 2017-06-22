«Ювентус» будет готов отпустить А. Сандро в «Челси», если приобретёт Далберта

«Ювентус» близок к заключению соглашения с «Ниццей» по поводу трансфера бразильского защитника Далберта. Как сообщает GloboEsporte, «Старая синьора» находится на одной из последних стадий переговоров как с «орлятами», так и с самим 23-летним игроком.
Если «Ювентусу» удастся заполучить Далберта, это наверняка будет означать уход из команды Алекса Сандро, на которого претендует «Челси». Ранее появилась информация, что лондонцы готовят новое предложение туринцам по 26-летнему бразильцу в размере € 63 миллионов.
Контракт Далберта с «Ниццей» рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне бразилец провёл 33 матча во французской Лиге 1 и отметился двумя результативными передачами.