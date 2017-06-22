Флорентино Перес: «Реал» хочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отметил, что клуб не собирается почивать на лаврах и намерен вновь добиваться успехов в Лиге чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана уже выиграли этот турнир дважды подряд.
«Играть в «Реале» означает постоянно иметь перед собой вызовы. И это значит, что ты должен преодолевать себя каждый день. Так что «Реал» хочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд. Это для нас новый стимул. Футболисты между собой уже обсуждали этот вопрос, и руководство клуба присоединяется к ним», — приводит слова Переса Marca.
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