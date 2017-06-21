Данило: Бенитеса с Зиданом нельзя сравнивать ни в чём

Защитник мадридского «Реала» Данило считает, что всякие сравнения между бывшим наставником команды Рафаэлем Бенитесом и нынешним наставником «сливочных» Зинедином Зиданом совершенно безосновательны. Зидан возглавил команду по ходу сезона-2015/16, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Бенитеса.
«Иногда останавливаешься и отдаёшь себе отчёт, что твоим тренером является Зидан. И это замечательно. Главное достоинство Зидана – не теория или знания, а его опыт футболиста. На тренировках ему нравится наносить удары по воротам. Иногда он промахивается в одном ударе из десяти и нервничает из-за этого. Так что он полон духом футболиста. А Бенитеса с Зиданом нельзя сравнивать ни в чём. Ни в титулах, ни в статистике, ни в успехах. Зидан, несомненно, был одним из лучших игроков в мире», — сказал Данило в интервью бразильскому телевидению.
«Реал» под руководством Зидана дважды подряд выиграл Лигу чемпионов, Примеру, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.