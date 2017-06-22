22 июня «Спартак» проведёт первый контрольный матч в летнее межсезонье

Сегодня «Спартак» проведёт первый товарищеский матч в летнее межсезонье в преддверии старта нового сезона. Как сообщает официальный «твиттер» столичного клуба, соперником красно-белых станет московская команда «Чертаново», которая выступает во втором дивизионе. Встреча состоится на базе «Спартака» в Тарасовке, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.
До 23 июня красно-белые будут тренироваться в Тарасовке, а 24-го отправятся на сбор в австрийский Филлах на две недели.
Спартаковцы проведут в Австрии два контрольных матча — 1 и 7 июля. Первый соперник столичной команды уже известен — сербский клуб «Вождовац», представляющий округ Белград.