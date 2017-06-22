Диего Коста готов не играть до января ради перехода в «Атлетико»

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста очень хочет вернуться в мадридский «Атлетико», сообщает Mundo Deprotivo.
Согласно информации источника, ради возвращения в испанский клуб футболист готов даже отказаться от игровой практики до января 2018 года вследствие санкций ФИФА к столичному клубу.
«Атлетико» был наказан ФИФА запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет.
Ранее сообщалось, что «Челси» требует за Косту не менее € 55 млн, тогда как «Атлетико» готов предложить лишь € 30 млн.
«Челси» требует у «Атлетико» за Диего Косту не менее € 55 млн