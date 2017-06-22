Конте хочет пригласить Маркизио в «Челси»

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио привлёк внимание «Челси». Главный тренер синих Антонио Конте хотел бы видеть 31-летнего футболиста в своей команде. Оба хорошо знакомы друг другу по работе в «Ювентусе» и сборной Италии.
В апреле прошлого года Клаудио Маркизио получил травму колена и пропустил чемпионат Европы. Восстановившись после повреждения, футболист не смог пробиться в основной состав «Юве», лишь 15 раз появившись на поле в матчах Серии А с первых минут. Всего на его счету 18 игр.
La Repubblica сообщает, что хорошее контрактное предложение может повлиять на решение хавбека, чей договор с «Ювентусом» рассчитан лишь до лета 2020 года.