«Ювентус» сообщил о прибытии форварда «Сампдории» Шика на медосмотр

Нападающий «Сампдории» и сборной Чехии Патрик Шик всё ближе к переходу в «Ювентус». 22 июня футболист прибыл в Турин, чтобы пройти медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба «старой синьоры».
По неофициальным данным, за переход 21-летнего чеха «Ювентус» заплатит около € 25 млн. Официально о переходе Патрика Шика должны объявить до конца дня.
В прошедшем сезоне Шик в 32 матчах итальянской Серии A забил 11 голов.
Фото также можно посмотреть на официальной странице «Ювентуса» в «Твиттере».
Президент «Сампдории» подтвердил, что нападающий Шик переходит в «Ювентус»