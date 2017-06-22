На сборе к ЦСКА присоединился защитник молодёжной команды Алибеков

На сбор московского ЦСКА в Австрии прибыл защитник молодёжной команды Муталип Алибеков. Как сообщает официальный «Твиттер» столичной команды, он будет тренироваться вместе со всеми и сыграет в товарищеском матче.
На счету 20-летнего футболиста один матч в Кубке России, а также 19 встреч в Юношеской лиге УЕФА за ЦСКА и 75 матчей в молодёжном первенстве России (два гола).
Алибеков, являющийся воспитанником дагестанского футбола, в прошлом сезоне сыграл в молодёжном чемпионате 29 матчей и забил один мяч.
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