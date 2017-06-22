Защитник сборной Португалии Геррейро избежал перелома в матче с Россией

Защитник сборной Португалии и дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейро избежал перелома в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций со сборной России (1:0). Геррейро появился на поле в стартовом составе, а на 65-й минуте был заменён. Футболиста сразу же увезли в больницу с подозрением на перелом, но опасения не подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба «Боруссии».
«Мы были проинформированы в сборной Португалии о том, что Рафаэль отделался ушибом ноги», — говорится в сообщении.
Следующий матч на Кубке конфедераций сборная Португалии проведёт 24 июня с Новой Зеландией.
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