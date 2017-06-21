Защитника сборной Португалии Геррейро увезли в больницу с подозрением на перелом

Защитник сборной Португалии Рафаэль Геррейро получил травму в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 со сборной России (1:0). У футболиста подозрение на перелом ноги. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.
«Что с Геррейро? Он поехал в больницу. Думаем, что он мог сломать ногу. Это большая потеря для сборной, ведь он игрок высокого качества. Посмотрим, что покажут анализы», — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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