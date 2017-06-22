Бывший главный тренер «Лиона» Ле Гуэн возглавил «Бурсаспор»

Бывший главный тренер «Лиона» и «ПСЖ» Поль Ле Гуэн стал новым главным тренером «Бурсаспора». Как сообщает пресс-служба турецкой команды, контракт 53-летнего специалиста рассчитан на два года.
Последним местом работы французского специалиста была сборная Омана, с которой он работал с 2011 по 2015 год. Также в тренерской карьере были «Ренн», «Глазго Рейнджерс» и сборная Камеруна.
Под руководством Ле Гуэна «Лион» трижды становился чемпионом Франции, а «ПСЖ» — обладателем Кубка французской лиги.
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