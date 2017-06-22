Бернарду Силва: в «Монако» меня называли «Бабблгам» за стиль игры

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, что в его предыдущем клубе «Монако» его прозвали «Бабблгам».
«Товарищи по команде называли меня так за стиль игры. Думаю, что они просто прикалывались, но прозвище прилипло», — поведал футболист.
В прошедшем матче Кубка конфедераций со сборной России Бернарду Силва вышел в стартовом составе, и португальцы в Москве победили со счётом 1:0.
«Мне предоставили полную свободу. Тренер и товарищи по команде верили, что я смогу сделать то, что делал весь последний сезон в «Монако». Так что я очень рад, что смог помочь команде, и вообще очень доволен вчерашним вечером. Конечно, я испытываю особые чувства, потому что это был очень важный матч для Португалии. Нам были очень нужны три очка, и вчерашняя победа дала нам заметное преимущество. Я рад за команду и счастлив, что помог ей выиграть», — заявил Бернарду Силва в интервью официальному сайту ФИФА.