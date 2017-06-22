Мутко — ветеранам ВОВ: с вашей помощью мы должны обыграть сборную Мексики

Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко возложил цветы к Вечному огню в Казани вместе с главой Немецкого футбольного союза Райнхардом Гринделем, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов. Также он тепло поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны.
«Теперь с вашей помощью мы должны обыграть Мексику», — сказал Мутко, обращаясь к ветеранам.
22 июня в России проходит День памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны.
Сборная России 24 июня на стадионе «Казань Арена» сыграет с командой Мексики в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций.
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