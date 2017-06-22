«Зенит» может приобрести хавбека «Бордо» Уна за € 15 млн

Полузащитник «Бордо» Адам Уна может продолжить карьеру в «Зените», сообщает СalcioNapoli24 со ссылкой на эфир Radio Crc.
20-летний французский футболист с алжирскими корнями также входит сферу интересов «Наполи» и «Ромы», которая готова заплатить за трансфер € 12 млн. Однако, по данным источника, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить € 15 млн и улучшить вдвое условия личного контракта Уна.
Адам Уна начал свою профессиональную карьеру в «Бордо» в 2015 году. В минувшем сезоне чемпионата Франции он провёл за клуб 26 матчей, забил три гола и отдал две результативных передачи. В активе полузащитника два матча в составе сборной Франции U20.