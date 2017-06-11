Защитник «Зенита» Йованович может остаться в «Бордо»

Защитник «Зенита» Вукашин Йованович, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Бордо», может остаться во французском клубе, сообщает Mozzart Sport.
По информации источника, 21-летнему сербу нет места в составе «Зенита» под руководством нового главного тренера Роберто Манчини, который собирается потратить большие средства на новичков. При этом «Бордо» сильно заинтересован в том, чтобы сохранить Йовановича у себя, и готов предоставить ему достаточно игрового времени. Остаётся только неизвестным, выкупят ли французы игрока у «Зенита» или же снова арендуют.
Ранее главный тренер «Бордо» Жослен Гурвеннек сообщил, что Йованович хочет остаться в его команде.
В минувшем сезоне Йованович принял участие в девяти матчах за «Бордо» во всех турнирах.