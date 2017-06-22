Российский нападающий Кипиани продлит контракт с «Этникосом»

Российский нападающий Николай Кипиани, который провёл последний сезон в «Этникосе», согласился продлить контракт с кипрским клубом, сообщает портал Goal News Cy.
По информации издания, 20-летний форвард пытался найти себе клуб в другой стране, но у него это не получилось. В итоге он останется в команде из Ахны, которая завершила последний розыгрыш чемпионата Кипра на девятом месте.
В активе Кипиани в общей сложности 6 голов в 32 матчах в составе «Этникоса». Ранее он выступал за московский «Локомотив».
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