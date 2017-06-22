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«Зенит» не сделает предложения по Муниру, пока не получит одобрения от Манчини

22 июня 2017, четверг. 22:30. Футбол

«Зенит» действительно интересуется нападающим «Валенсии» Муниром Эль-Хаддади, права на которого принадлежат «Барселоне», но не сделает по нему предложения, пока не получит на это добро от нового главного тренера команды Роберто Манчини, сообщает Goal.

По данным издания, вопреки информации от других источников, пока «Зенит» не делал предложений о переходе 21-летнего футболиста. Муниром интересуется несколько клубов, в числе которых команда из Санкт-Петербурга. В ситуации «Зенита» всё зависит от Манчини, за которым останется последнее слово в решении о начале переговоров о трансфере игрока.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке Мунира у «Барселоны» за € 20 млн.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Мунир провёл за «Валенсию» 34 матча (22 — с первых минут), в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона ФК Валенсия ФК Зенит Мунир Эль-Хаддади Трансферы
Новости. Футбол
22 июня 2017, четверг
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