Германия — Чили: Алексис Санчес получил награду BUD AF Man of the Match

Чилийский нападающий Алексис Санчес признан лучшим игроком матча 2-го тура группы B Кубка конфедераций Германия — Чили, получив приз BUD AF Man of the Match. Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.
Матч Германия — Чили, прошедший на стадионе «Казань Арена», завершился вничью со счётом 1:1. Алексис Санчес стал автором гола в составе чилийской команды.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.