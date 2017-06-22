Лёв: матч со сборной Чили стал тактическим вызовом для нашей молодой команды

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в матче 2-го тура группы В Кубка конфедераций–2017.
«В целом я удовлетворён результатом матча с командой Чили. Это была игра высокого уровня с большими требованиями и тактическим вызовом для нашей молодой команды. Мы провели суператаку, когда сравняли счёт. Команда показывала мужество и свою силу. В игре, может быть, не было множества голевых моментов, но темп был высоким», — приводит слова Лёва Deutsche Welle.