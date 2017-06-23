Сборная Англии вышла в полуфинал молодёжного чемпионата Европы U21

В матче группового этапа молодёжного чемпионата Европы U21, проходящего в Польше, сборная Англии разгромила со счётом 3:0 команду хозяев турнира.
На 6-й минуте Демарай Грей вывел англичан вперёд, на 69-й отличился Джейкоб Мёрфи, а на 82-й Льюис Бейкер реализовал пенальти. Поляки заканчивали встречу вдесятером — Ян Беднарек получил вторую жёлтую карточку.
Сборная Англии заняла первое место в группе и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата Европы.
В другом матче в данной группе сборная Словакии со счётом 3:0 разгромила команду Швеции.
Турнирное положение в группе A: 1. Англия — 7 очков; 2. Словакия — 6; 3. Швеция — 2; 4. Польша — 1.