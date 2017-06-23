Источник: представители Кайоде проведут переговоры с ЦСКА и «Локомотивом»

Нападающий «Аустрии» Оларенваджу Кайоде может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Kronen Zeitung.
По информации источника, представители 24-летнего нигерийского футболиста 24 июня отправятся в Москву, чтобы провести первые переговоры с ЦСКА и «Локомотивом». Агент игрока Франц Херцог воздержался от комментариев по этому поводу, сообщив лишь, что «Москва — это интересный вариант».
Отмечается, что сумма потенциального трансфера игрока может составить € 4 млн. Кайоде интересуются также клубы из чемпионата Италии и португальская «Витория Гимарайнш».
В мае сообщалось, что Кайоде ведёт переговоры со «Спартаком». Позже агент игрока опроверг эту информацию, но сообщил об интересе со стороны «Локомотива».
В минувшем сезоне Кайоде забил за «Аустрию» 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии.