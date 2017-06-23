Тер Штеген: сборная Германии провела качественный матч с сильной командой

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Чили. Встреча, проходившая в Казани, завершилась вничью со счётом 1:1.
«Мы провели качественный матч с сильной командой. Сборная Чили — молодая и амбициозная команда. Мы отлично начали встречу, забив гол. Было видно, что обе команды находятся не в оптимальной физической форме. Мы не смогли показать свой потенциал в последние минуты матча, так как устали. В целом довольны результатом, пусть даже он стал неожиданным для всех. Эта ничья ничего не значит в турнирном плане, ведь у нас ещё будет возможность выиграть в третьей встрече с Австралией. Мы приложим максимум усилий ради победы.
Считаю, что мы не сказали ещё своего последнего слова. Стремимся продемонстрировать свой потенциал. В любом случае впереди у нас будут турниры, в которых мы сыграем ещё качественнее. Браво пока травмирован, восстанавливается. Я сегодня его встретил. Надеюсь, что он скоро выздоровеет и мы приедем вместе с ним на стадион», — передаёт слова тер Штегена корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.